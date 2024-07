Paysandu oficializa rescisão do meia Crystopher; destino do jogador é o futebol de Portugal

O meia Crystopher não é mais jogador do Paysandu. A informação, que já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, foi confirmada pelo clube bicolor nesta sexta-feira (19), por meio de um comunicado publicado no site oficial do Papão. Segundo o time alviceleste, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo.

A reportagem já havia adiantado que Crystopher não fazia mais parte dos planos do Papão. O jogador, inclusive, já não fazia mais parte da lista de atletas bicolores inscritos para a disputa da Série B. A informação foi confirmada em consulta ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Crystopher chegou ao Paysandu em abril deste ano como uma importante opção para o setor de meio-campo. Antes do Papão, o jogador defendia as cores do Boavista-RJ, mas teve maior destaque no ano passado, quando conseguiu o acesso à Série A com o Criciúma.

No entanto, a passagem do jogador pelo Paysandu foi apagada. Com a camisa alviceleste, Crystopher atuou em apenas quatro partidas, nenhuma delas como titular, e ainda levou um cartão vermelho, no duelo contra o Amazonas-AM, fora de casa, pela sexta rodada.

Destino é Portugal

O meia já tem um destino traçado após rescindir com o Paysandu. Segundo o staff do jogador, ele recebeu uma proposta do UD Leiria, da Segunda Divisão de Portugal. A equipe é comandada por Filipe Cândido, que foi técnico de Crystopher no Boavista-RJ.

Na rede social, o jogador anunciou a saída, mas expressou sua gratidão ao Paysandu.

"Chegou o momento de fechar um ciclo que foi importante para mim. Agradeço a todos os companheiros, comissão técnica e torcedores pelo apoio. Agora é hora de seguir em frente e encarar novos desafios. Estou pronto para escrever o próximo capítulo da minha carreira com a mesma determinação e paixão de sempre. Obrigado, Paysandu! O maior campeão da Amazônia", disse.