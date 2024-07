De olho no mercado da bola, Paysandu fecha com o volante Matheus Trindade

O Paysandu continua transitando no mercado da bola em busca de reforços para alavancar a campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, a retaguarda do técnico Hélio dos Anjos bateu o martelo e trouxe o volante Matheus Trindade, que estava atuando no Suwon FC, da Coreia do Sul, time da principal liga do país. Matheus tem 28 anos, é carioca e, durante o período de base, passou por Fluminense, Audax e Flamengo. O último clube a atuar no futebol brasileiro foi o Vitória.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Matheus Trindade chega ao Paysandu após uma temporada na Coreia do Sul. No primeiro semestre, ele jogou apenas três partidas pelo Suwon FC, time da Primeira Divisão do país que está na 5ª colocação. Após sair do Flamengo, o volante passou por Ceará, Audax-SP, Atlético-GO, Tombense-MG, Joinville-SC, Náutico-PE, Brusque-SC e Vitória-BA.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Paysandu: gols de longe na Série B são orientados pela comissão técnica e detectados pela análise]]

No Náutico, Trindade teve seu melhor momento na carreira, disputando 94 partidas e conquistando um Campeonato Pernambucano. No ano passado, pelo Vitória-BA, ele fez parte do elenco que venceu o Campeonato Brasileiro da Série B. No Paysandu, Trindade encontrará concorrência intensa no meio-campo.

Entre contenção e saída, o Paysandu tem no elenco João Vieira, Leandro Vilela, Val Soares, Wesley Fraga, Crystopher e Carlos Maia. O próximo passo é regularizar o atleta, constar o nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e liberá-lo para jogos. Lembrando que no próximo sábado (20), às 18 horas, o Paysandu recebe a Ponte Preta, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.