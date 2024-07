Paysandu encaminha contratação de volante campeão da Série B com o Vitória em 2023

O Paysandu está perto de anunciar um novo reforço para a sequência da Série B. A novidade é o volante Matheus Trindade, de 28 anos, que estava no futebol da Coreia do Sul. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, a contratação do atleta está "encaminhada".

Conforme a fonte, a tendência é que o jogador desembarque em Belém nos próximos dias. Por enquanto, ele continua na Coreia do Sul, resolvendo trâmites burocráticos. A reportagem procurou o staff do jogador para saber mais detalhes sobre o caso, mas não obteve retorno.

Carreira

Matheus Trindade chega ao Paysandu após uma temporada inconsistente na Coreia do Sul. No primeiro semestre, o jogador atuou apenas em três partidas pelo Suwon FC, que disputa a Primeira Divisão do país e está na 5ª colocação.

Revelado na base do Flamengo, Matheus Trindade tem grande rodagem pelo futebol brasileiro. Após sair do Rubro-Negro carioca, o volante passou por Ceará-CE, Audax-SP, Atlético-GO, Tombense-MG, Joinville-SC, Náutico-PE, Brusque-SC e Vitória-BA.

No entanto, foi no Timbu onde o jogador viveu seu melhor momento na carreira. Lá o jogador disputou 94 partidas e conquistou um Campeonato Pernambucano. No Vitória-BA, ano passado, o atleta também fez parte do elenco que foi campeão brasileiro da Série B.

Segundona

Provavelmente sem Matheus Trindade, o Paysandu volta a campo pela Série B neste sábado (20), às 18h, contra a Ponte Preta-SP, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.