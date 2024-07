Zagueiro Paulão é dispensado do Paysandu após se recuperar de lesão grave no joelho

O zagueiro Paulão, que sofreu uma grave lesão no joelho na temporada passada, não faz mais parte do elenco do Paysandu. A informação foi confirmada à reportagem na tarde desta segunda-feira (15) pelo presidente bicolor Mauricio Ettinger.

O contato com o mandatário alviceleste ocorreu por mensagem de texto. Quando questionado sobre a condição de Paulão na equipe, Ettinger respondeu de forma breve: "já foi embora".

Paulão não disputa uma partida oficial há quase um ano. A última vez que isso ocorreu foi no dia 13 de agosto, na vitória bicolor, de virada, sobre o Náutico, por 4 a 2, na Curuzu, pela Série C de 2023. Naquele jogo, Paulão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Desejo de permanência

Paulão operou o joelho em outubro de 2023 (Reprodução/Site Oficial/Paysandu Sport Club)

Na época, a recuperação de Paulão estava estimada em nove meses. Segundo o departamento médico, a expectativa era que o jogador pudesse realizar os primeiros treinos com bola sete meses após a cirurgia, ou seja, em maio deste ano.

Antes da operação no joelho, Paulão deu uma entrevista à Papão TV, canal do Paysandu no Youtube. Ele expressou seu desejo de continuar no clube – para além da renovação automática pela lesão – e contribuir na Série B.

"Tem a situação da incerteza. Como todos sabem, meu contrato acabava agora em novembro. E aí a gente discutiria o lado do clube, meu lado. Vou falar como Paulão sem lesão: meu desejo seria continuar, para trabalhar na Série B, continuar ano que vem, passar pelos processos do clube. Me coloco à disposição para estar aqui. Se o clube me vê como alguém importante pela liderança e também dentro de campo, se pude ajudar, quero continuar, estar presente. Quero ser o cara que vai estar dentro do grupo", disse Paulão em outubro do ano passado.

Passagem curta

Zagueiro Paulão foi o capitão do Paysandu na Série C 2023 (Reprodução / Papão TV)

Paulão foi contratado pelo Paysandu em maio de 2023 para reforçar a equipe na disputa da Série C do Brasileirão. Logo que chegou, o jogador ganhou a posição de titular e a faixa de capitão do time. Nos três meses em que atuou pelo Papão, antes da lesão, o jogador disputou 11 partidas. Nesse período, o Bicola só saiu de campo derrotado uma vez.

Antes do Paysandu, Paulão havia disputado as últimas três temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo o Fortaleza-CE e Cuiabá-MT. Na carreira, o zagueiro acumula passagens pelo Grêmio-RS, Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Vasco-RJ, América-MG e pelo futebol chinês, no Guangzhou FC, equipe que atuou por duas temporadas.