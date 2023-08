Capitão do Paysandu, Paulão sofre lesão no joelho direito e está fora da temporada

O zagueiro e capitão Paulão é desfalque do Paysandu para o restante da temporada. De acordo com o próprio clube, o jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e terá que passar por uma cirurgia. O tempo de recuperação deixará o jogador de fora da disputa pelo acesso à Série B.

Momento

Paulão sofreu a lesão no segundo tempo da vitória de virada sobre o Náutico, por 4 a 2, no último domingo (13), no Estádio da Curuzu. O jogador precisou ser substituído pelo técnico bicolor, Hélio dos Anjos, que promoveu a entrada do também zagueiro Wellington Carvalho no lugar do capitão alviceleste.

Pilar

O zagueiro Paulão foi contratado pelo Paysandu em maio deste ano. Pelo clube bicolor, o capitão, de 37 anos, disputou 11 partidas e marcou um gol. Criticado no início da passagem pelo Bicola, Paulão conseguiu calar as críticas e se tornar peça fundamental do time.

Concorrência

Com a lesão, Hélio dos Anjos perde o principal zagueiro do time. Geralmente, Paulão formava dupla com Wanderson ou Wellington Carvalho. Na ausência do capitão bicolor, os dois companheiros devem ser os zagueiros titulares do Bicola, enquanto o zagueiro Rodolfo Filemon corre por fora. O volante Jacy Maranhão e o lateral-direito Anílson, que podem ser improvisados, também concorrem à vaga.

Lance a Lance

Já sem Paulão, o Paysandu volta a campo no próximo domingo (20), às 19h, na própria Curuzu. A partida, com uma combinação de resultados, pode decretar a classificação bicolor. Acompanhe o duelo, válido pela 18ª rodada da primeira fase da Terceirona, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.