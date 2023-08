Árbitro de Paysandu x Náutico relata na súmula arremesso de objetos no gramado de jogo

Na reta final da primeira fase da Série C, o Paysandu tem lutado contra os adversários e contra o mau comportamento de alguns torcedores durante as partidas. Recentemente, diante do Náutico, o árbitro Felipe Fernandes de Lima relatou na súmula da partida o arremesso de objetos no gramado de jogo, que podem levar novamente o clube ao banco dos réus no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Paysandu e Náutico jogaram neste domingo (13), na Curuzu. Em campo, os bicolores venceram por 4 a 2, e chegaram aos 26 pontos, na sexta posição. Apesar do triunfo em campo, fora dele a torcida pode - mais uma vez - prejudicar o clube após o árbitro mineiro relatar o vandalismo das arquibancadas em pelo menos dois momentos da partida. Veja:

"Relato que aos 11 minutos do primeiro tempo foi arremessado dentro do campo de jogo um saco plastico com gelo dentro, vindo da direção onde se encontravam os torcedores do paysandu s.c., não atingindo ninguém, sendo assim foi entregue ao delegado da partida.

Relato que aos 22 minutos do primeiro tempo foi arremessado um copo plastico contendo liquido transparente em direção ao campo de jogo, vindo de onde se encontravam os torcedores do paysandu s.c. não atingindo ninguém, também sendo entregue ao delegado da partida pelo quarto árbitro da partida."

Assim, o Paysandu pode ser novamente punido pela corte desportiva. O primeiro revés diz respeito aos incidentes ocorridos na partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR), no último dia 7 de junho. O Papão foi penalizado com a perda de três mandos de campo. O clube cumpriu um jogo, mas entrou na Justiça Desportiva com pedido de efeito suspensivo.

Todavia, o STJD julgou o efeito suspensivo do Paysandu que permitia ao clube jogar com torcida na Série C, e manteve a pena. O Papão terá que jogar duas partidas com a presença apenas de mulheres e crianças, além de pagar multa de R$ 30 mil. O primeiro jogo será contra o Pouso Alegre-MG, pela 18ª rodada, no próximo dia 20.

Se garantir a classificação, o bicola terá outra partida a cumprir na segunda fase e ainda pode ganhar nova penalidade, se os incidentes deste final de semana e da 15ª rodada forem julgados pelo STJD. Na ocasião, o Paysandu jogou contra o América, no final de julho, e o árbitro também anotou um princípio de tumulto, obrigando a paralisação da partida por alguns minutos.

Ao todo, o Paysandu tem uma punição a ser cumprida e outras duas possibilidades, caso elas sejam levadas ao STJD.