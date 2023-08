'Não é só futebol': Torcedor mirim do Paysandu chora ao comemorar gol na Curuzu e vídeo viraliza

O triunfo do Paysandu diante do Náutico-PE, ontem na Curuzu, colocou o Papão na 6ª colocação, próximo da tão sonhada classificação para a segunda fase da Série C. E a torcida bicolor fez uma grande festa antes, durante e depois da partida. Mas uma cena em particular chamou atenção: a de um torcedor com uma criança no colo, ambos bastante emocionados, comemorando o gol bicolor.

O vídeo foi divulgado pelo perfil de humor “Futebol Zueiro PA”. Os dois (pai e filho) acompanham o jogo da arquibancada da Curuzu e comemoram um dos quatro gols da vitória bicolor por 4 a 2. O vídeo já tem mais de 4.500 mil curtidas nas redes sociais. A publicação recebeu vários comentários de torcedores; confira alguns:

“Estava com o meu pai na Curuzu, tenho 34 anos e ele 61 e foi a mesma coisa desse vídeo. Ontem foi um dos melhores dias da minha vida. Dia dos pais mágico. Obrigado, Deus” – Eduardo Martins.

“Vi essa cena do meu lado. O garoto chorando com a derrota e depois o choro de alegria. Não é só futebol” – Alexandre Anadias.

“Não teve um que não tenha se emocionado. Foi lindo” – Andressa Xavier.

“Isso arrepia. Te amo, futebol” – Fabrício Santana

“O Sentimento inexplicável de quem ama o futebol” – Reny Veigas.

“Eu te amo, Paysandu. Que vitória, que festa, que atmosfera. Obrigado por me proporcionar esse domingo maravilhoso de dia dos pais ao lado do meu filho na Curuzu” – João Vitor Lima.

A vitória do Papão fez a equipe subir de posição e ultrapassar o próprio Náutico na tabela. Agora o Paysandu soma 26 pontos e pode dar um passo importante rumo à próxima fase, caso vença o Pouso Alegre-MG, clube que pode ser rebaixado hoje. O Papão encara a equipe mineira no domingo (20), às 19h, na Curuzu, pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, pela Rádio Liberal FM, na frequência 97.5MHz, e também no YouTube e nas redes sociais do Grupo Liberal.