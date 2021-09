VÍDEO: Paysandu relembra vitória diante do Flamengo de Romário, Sávio e Edmundo no Mangueirão

O Paysandu relembrou em seu perfil oficial no Twitter, a vitória de 2 a 0, diante do Flamango-RJ, pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 1995. O triunfo bicolor completou 26 anos nesta semana. O Papão bateu os rubro-negros com gols de Nuno e Daniel, em um Mangueirão lotado.

O Flamengo tinha um time recheado de estrelas, destaque para o zagueiro Ronaldão e o “ataque dos sonhos” apelidado pela torcida flamenguista, com Sávio, Romário e Edmundo. O artilheiro Romário foi anulado no jogo e quando teve oportunidade de balançar a rede, acabou parando no goleiro Ferreira.

Na temporada de 1995 o Botafogo acabou ficando com o título brasileiro. O Flamengo fechou a competição na 21ª colocação com 24 pontos, já o Paysandu foi rebaixado para a Segunda Divisão com 18 pontos na 22ª posição.

Ficha técnica - Paysandu 2 x 0 Flamengo - Série A do Brasilerão - 1995

Paysandu: Ferreira; Marcos, Gilton, Gilmar Francisco e Garrinchinha; Rogério Lage, Oberdan (Alexandre Pinho), Daniel (Hergos) e Hélio Maranhense; Nuno e Gilson. Técnico: Tatá

Flamengo: Paulo César; Cláudio, Ronaldão e Agnaldo Liz; Lira, Pingo (Róbson Lopes), Djair e Uéslei; Sávio (Rodrigo Mendes), Romário e Edmundo. Técnico: Edinho.