Pedido pela torcida do Paysandu, atacante Rossi é apresentado fantasiado de mascote no Vasco; vídeo

O Vasco anunciou o retorno do atacante Rossi, de 30 anos. O jogador foi apresentado nas redes sociais do clube fantasiado de Almirante, mascote do clube da Colina e ficará na equipe carioca até o final da temporada.

Rossi repetiu a cena que viralizou em uma das suas comemorações em 2019, quando colocou a cabeça da fantasia do Almirante. A imagem viralizou e o departamento de comunicação do clube carioca decidiu recriar no anúncio de retorno do atleta. Outro ponto no anúncio de Rossi, foi a imagem de um búfalo, em referência ao apelido do atacante.

O atacante é paraense da cidade de Prainha (PA) e estava jogando no Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. Nesse período em que esteve curtindo as férias, Rossi recebeu inúmeros pedidos de torcedores do Paysandu para defender o clube paraense, pelo qual o jogador torce, porém, nada se concretizou.