Rossi posta foto no Pará e torcedores de Vasco e Paysandu pedem contratação: 'Vem ser feliz'

O atacante Rossi postou nesta terça-feira (6) uma foto nas redes sociais no município de Prainha, no Pará, cidade onde nasceu. O registro foi o suficente para que uma enxurrada de torcedores do Paysandu e do Vasco pedissem a sua contratação. O jogador, por enquanto, está sem contrato e disponível no mercado.

Torcedores pedem Rossi no Vasco (Divulgação/ Twitter@RossiAtacante)

Torcedores pedem Rossi no Paysandu (Divulgação/ Twitter @RossiAtacante)

Apesar de nunca ter jogado no futebol paraense, Rossi é declaradamente torcedor do Paysandu. O atacante, inclusive, já fez várias provocações ao rival bicolor, o Remo, nas redes sociais. Além disso, costuma sempre fazer postagens comemorando vitórias do Papão.

Por outro lado, Rossi já jogou no Vasco, time que também tem torcedores pedindo a contratação do atacante. No Rio, o atacante atuou por uma temporada, em 2019, quando disputou 41 partidas e marcou quatro gols.

Mercado

Rossi está sem clube desde abril, quando se despediu do Al-Faisaly, time da Arábia Saudita. No Oriente Médio, o atacante disputou duas temporadas, marcando nove gols em 23 partidas.

Vale destacar que, além de Paysandu e Vasco, Rossi está no radar de outros clubes brasileiros. Por aqui, o jogador atuou por várias equipes que disputavam as séries A e B do Brasileirão, como Bahia, Internacional, Chapecoense e Goiás.