Val Soares comemora gols pelo Paysandu e bom momento na Série B: ‘sonho de infância’

Com as energias recarregadas, o elenco do Paysandu se reapresentou nesta segunda-feira (15), na Curuzu, após dois dias de folga. No último compromisso, pela Série B, o Bicola venceu o Ceará-CE por 2 a 1, com um belo gol do volante Val Soares. O jogador, inclusive, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Papão e falou sobre o bom momento que vive com a camisa alviceleste.

"Estou feliz por fazer mais um gol com a camisa do Paysandu. A gente precisava dessa vitória em casa pra subir na tabela. Vinhamos jogando bem, mas a vitória em casa não tava saindo. Fico contente por ter feito o gol que garantiu mais três pontos pra gente", comemorou.

Val Soares é paraense, natural do município de Tailândia, mas nunca havia jogado por uma equipe do estado. Após boas passagens por Coritiba-PR e Marítimo-POR, o jogador aceitou o desafio de vir ao Paysandu e atuar, pela primeira vez, em casa. Vestir a camisa alviceleste é a realização de um sonho de infância, segundo o atleta.

"É uma experiência incrível. Eu tô hoje num clube que sempre sonhei jogar quando criança. A minha família e as pessoas mais perto de mim sabem que eu tinha o sonho de jogar aqui. Hoje, realizar esse sonho, diante da minha família, é algo muito especial pra mim", disse.

O próximo desafio de Val Soares pelo Paysandu será a Ponte Preta-SP, no sábado (20), às 18h, novamente no estádio da Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Questionado sobre a partida, o volante disse que espera fazer valer o "fator casa" diante dos paulistas.

"Eles tem uma equipe qualificada, tanto que venceram na última rodada, mas estamos em casa e precisamos vencer diante da nossa torcida. Precisamos tornar a Curuzu na nossa fortaleza. O adversário que vem aqui tem que saber que vai sofrer. Dentro da nossa casa não podemos perder", afirmou.

Paysandu e Ponte Preta terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.