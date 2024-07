Apresentado no Paysandu, argentino Borasi cita idioma e clima como barreiras na adaptação ao Brasil

Adaptação tem sido a palavra de ordem do novo atacante do Paysandu, o argentino Benjamín Borasi. Na coletiva de apresentação do jogador, na tarde desta quinta-feira (18), na Curuzu, o jogador de 26 anos revelou que tem superado algumas barreiras para entrar em forma e vestir a camisa bicolor. Entre elas está a diferença de idioma e o clima de Belém.

"O mais difícil para mim não tem sido tanto o idioma, mas o calor da cidade. Nos treinamentos, corremos muito e desgaste é grande. Estou trabalhando para poder me acostumar com isso", disse o atacante, que ainda não fala português, mas consegue se expressar em poucas palavras.

Devido à diferença linguística, os principais amigos de Borasi no elenco bicolor, por enquanto, tem sido os estrangeiros. Além dele, o Papão tem no elenco o venezuelano Esli García, o uruguaio Yefferson Quintana e o equatoriano Juan Cazares. Eles, segundo o argentino, tem sido os anfitriões nesta chegada ao Paysandu.

"É mais fácil falar com eles, porque consigo me comunicar melhor. Eles me mostram como o clube funciona, como é a cidade e fico feliz com isso. Mas, apesar disso, tento me entrosar com o resto do elenco, para ter uma boa relação com todo mundo e, também, para treinar meu português", explicou.

Carreira

Apesar de ter construído carreira na Argentina, Borasi está na segunda experiência no futebol brasileiro. No início do ano, o jogador defendeu o São Luiz-RS, pelo Campeonato Gaúcho. O atleta chegou ao clube depois de uma boa temporada pelo San Martín San Juan, clube da Segunda Divisão argentina.

"Lá foi onde eu joguei melhor na minha carreira. Depois disso, vim para o São Luiz e, em seguida, o Paysandu apareceu. Logo de cara disse que queria vir para cá, um time grande que me dá uma oportunidade única. Estive no jogo de sexta aqui e gostei muito da torcida. Eles me lembraram muito os torcedores da Argentina", concluiu.

Série B

Borasi está regularizado e pode ser escalado por Hélio dos Anjos no próximo compromisso do Paysandu na Série B. No sábado (20), o Papão encara a Ponte Preta-SP, às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.