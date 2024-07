Vídeo: Torcida do Paysandu 'invade' festa de casamento e pinta comemoração de alviceleste

A Banda Alma Celeste, uma das barras/ torcidas do Paysandu, participou de uma forma especial do casamento de dois bicolores no último final de semana. Membros da BAC levaram bandeiras e instrumentos musicais para a festa e fizeram uma bonita homenagem aos noivos e ao Paysandu. O vídeo da comemoração viralizou nas redes sociais. Veja mais imagens:

A festa ainda contou com a presença de convidados ilustres. Estiveram no casamento o atual diretor do Papão e ex-presidente, Vandick Lima, e o ex-atacante Zé Augusto. Eles, inclusive, fizeram fotos com os noivos.

Vandick Lima e Zé Augusto estiveram na festa de casamento (Divulgação/ Instagram @bandaalmaceleste)

A participação foi pedido dos noivos e animou os convidados, em especial os bicolores.