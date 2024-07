Contratado como volante, Netinho se vê mais como meia no Paysandu e festeja boa fase: '12º jogador'

Contratado para atuar como volante no início da temporada, Netinho, do Paysandu, tem ganhado mais visibilidade exercendo outra função no setor de criação. Após boas atuações diante de Ituano-SP e Chapecoense-SC jogando mais avançado, o atleta começou a ser visto como um meio-campista pela comissão técnica. Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes, ele disse que tem experiência em jogar mais perto da área.

"Quando eu cheguei no Paysandu eu falei para o Hélio [dos Anjos] que atuei como meia na base. Quando subi para o profissional, teve um treinador que perguntou se gostaria de jogar como volante, e eu aceitei. Gostei da posição, mas minha formação foi como meia. No início do ano aqui no Paysandu eu atuava como volante, mas agora jogo mais adiantado. Apesar de ter grandes nomes na posição aqui no clube, luto para buscar meu espaço. Hoje eu sou um meia", explicou.

Netinho chegou ao Paysandu no início desta temporada após um ano de destaque no Botafogo-PB, disputando a Série C de 2023. Nas primeiras partidas com a camisa alviceleste, o meia não rendeu o esperado, foi para o banco de reservas e, em algumas oportunidades, nem chegou a ser relacionado. Na Série B, no entanto, o desempenho do atleta melhorou e ele virou uma espécie de 12º jogador do Papão.

"Foi difícil aquele momento no início do ano, porque sentia que só treinava e a oportunidade não chegava. Mas tinha que botar na cabeça que eu não treino para o técnico, mas sim para mim, para eu estar bem fisicamente. Pensando assim, a oportunidade chegou e, quando ela veio, agarrei com todas as forças. No início do ano eu não estava numa fase boa, mas agora me sinto bem. A gente pensa que não é lembrado, mas sem tem alguém observando o nosso esforço", disse.

Netinho fez o gol da vitória do Paysandu sobre o Ituano. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

A boa relação com a comissão técnica, também, ajudou o Netinho a superar a má fase. Segundo ele, as avaliações firmes do técnico Hélio dos Anjos serviram como termômetro para o jogador saber onde melhorar nos treinamentos.

"O Hélio e um cara direto. Eu gosto disso porque a gente tem certeza que ele está falando a verdade. Se você está bem ou mal, ele fala na sua cara e isso ajuda muito a entender em que nível de competitividade você está. Hoje eu sou um curinga no clube porque ouvi muito o que ele tinha para falar. Isso me fez ser polivalente e ajudar o Paysandu no que for preciso", avaliou.

O próximo compromisso do Paysandu será neste sábado (20), às 18h, diante da Ponte Preta, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida, que será disputada no estádio da Curuzu, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.