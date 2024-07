Paysandu x Ponte Preta marca o encontro dos treinadores mais velhos da Série B

Neste sábado (20), Paysandu e Ponte Preta se enfrentam no estádio da Curuzu, trazendo à beira do gramado os dois treinadores mais velhos da Série B. Do lado bicolor está Hélio dos Anjos, de 66 anos, em sua terceira passagem pelo clube, com dois títulos e um acesso na bagagem. O desafiante é ainda mais experiente: trata-se de Nelsinho Baptista, de 73 anos, comandante da Macaca, com quase 40 anos de carreira e multicampeão. Os dois estão no topo da lista de treinadores mais experientes da competição e medem forças para ver quem chega e permanece no G8 até o fim das 38 rodadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Dos 20 treinadores da competição, apenas Nelsinho e Hélio têm mais de 60 anos. Os demais seguem uma média cada vez mais baixa, que este ano está na casa dos 48 anos. O mais novo é o mineiro Cauan de Almeida, técnico do América-MG aos 35 anos de idade. No retrospecto geral, Paysandu e Ponte Preta seguem caminhos bem parecidos na competição. Ambos vêm de vitória e estão com 20 pontos. A Macaca acumula 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, na 11ª posição, enquanto o Lobo está logo abaixo, na 12ª, com 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O aproveitamento de 44% é o mesmo para os dois.

Embora não estejam nos seus melhores momentos, Hélio e Nelsinho possuem um histórico volumoso, com passagens por dezenas de times e diversos títulos conquistados. Hélio começou a carreira por volta de 1986 e desde então coleciona troféus estaduais por Bahia, Pará, Pernambuco e Goiás; títulos regionais como Copa Verde e Copa Centro-Oeste; uma Série B em 1999, pelo Goiás, além de acessos à primeira divisão. Está no comando técnico bicolor há 51 jogos, contando as temporadas de 2023 e 2024. Antes de assumir o Papão, Hélio esteve na Ponte Preta, que hoje é treinada por Nelsinho, um paulista de Campinas, de 73 anos, dos quais 39 como técnico de futebol.

VEJA MAIS



No seu currículo, Nelsinho ostenta passagens marcantes e títulos expressivos, sendo o maior deles o Brasileirão de 1990, dirigindo o Corinthians. Ganhou a Copa do Brasil de 2008, no comando do Sport. Também reúne vários títulos estaduais e um grande respeito no futebol japonês, onde venceu o Campeonato Japonês, a Copa do Imperador e a Supercopa do Japão, os maiores torneios do país. Este ano, assumiu o time no lugar de Brigatti e desempenha um histórico de oito jogos, sendo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Com tamanha experiência do lado de fora, a expectativa no gramado é de um jogo brigado, com os dois times lutando para ascender ao grupo dos oito primeiros. O vencedor da partida entra no G8 e, dependendo de uma combinação de resultados, pode encostar no G4, num momento crucial em que a Série B alcança praticamente metade da primeira fase.