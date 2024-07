Hélio dos Anjos retorna de punição e reencontra ex-clube no jogo entre Paysandu e Ponte Preta

O Paysandu recebe no próximo sábado (20), na Curuzu, a Ponte Preta-SP em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é importante para o Papão encostar de vez no G-8 e marca o retorno do treinador Hélio dos Anjos, que estava suspenso. Além disso, a volta será contra o último clube do comandante.

O técnico bicolor ficou dois jogos afastado do banco de reservas do Paysandu por conta de uma dupla punição. Na partida contra o Operário-PR, no dia 30 de junho, na Curuzu, Hélio levou o terceiro cartão amarelo por reclamação e tomou um vermelho por conta de uma confusão no final da partida. Com isso, a suspensão duplicou e o treinador foi substituído pelo auxiliar Guilherme dos Anjos.

O jogo também marca o reencontro de Hélio dos Anjos com a Ponte Preta. O time foi o último clube treinado pelo técnico antes de assumir o comando do Papão.

À frente da Macaca, Hélio fez 65 jogos e conquistou o título do Campeonato Paulista A2. No entanto, acabou saindo no meio da temporada de 2023 por conta de divergências com a diretoria e logo depois assumiu o comando do Paysandu.

Atualmente, o Papão e a Ponte Preta possuem a mesma pontuação na tabela: 20 pontos. Com uma vitória a mais, a Ponte está na 11ª colocação, enquanto o Paysandu ocupa da 12ª posição. Assim, o duelo é uma briga direta por uma vaga na zona de classificação. Em caso de triunfo, para ambos, os times encostam, ainda mais, no G-8.

A partida entre Paysandu e a Ponte Preta ocorre neste sábado (20), às 18h, no estádio da Curuzu. A promessa é de casa cheia para empurrar o Bicola na busca pela vitória. O jogo terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com e narração na rádio Liberal Mais.