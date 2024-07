Apesar dos pedidos de mudança, presidente do Paysandu garante próximos jogos da Série B na Curuzu

Apesar das críticas e de pedidos feitos pela torcida, a diretoria do Paysandu não tem planos de mandar partidas da Série B no Mangueirão. A informação foi obtida nesta terça-feira (16), após conversa da reportagem com o presidente do clube, Mauricio Ettinger. Segundo ele, o estádio da Curuzu, casa do Papão no torneio, é o 12º jogador da equipe em partidas importantes.

"Por enquanto, apenas o jogo contra o Santos, na 20ª rodada, será no Mangueirão. Queremos aproveitar a atmosfera de caldeirão da Curuzu e a pressão do 12º jogador, que é a nossa torcida", disse Ettinger.

O mandatário bicolor foi questionado sobre a mudança no mando de campo devido à várias críticas sobre superlotação na Curuzu feitas pela torcida bicolor. Nas redes sociais existem vídeos que mostram pessoas "obrigadas" a subirem nos alambrados de vidro para não serem sufocadas nas arquibancadas.

Alguns torcedores avaliam que as partidas na Curuzu podem causar risco à vida. Eles pedem a mudança de mando de campo para o Mangueirão, estádio que tem capacidade de público, pelo menos, três vezes maior que a do Vovô da cidade.

Apesar das denúncias de superlotação na Curuzu, a lotação completa do estádio ainda não foi atingida. Segundo o boletim financeiro das partidas da Série B, emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o maior público no estádio foi registrado diante do Operário-PR, quando 15.407 estiveram presentes para assistir à partida. Segundo o Papão, a capacidade máxima da Curuzu é de 16.200 espectadores.

Próxima partida

Uma coisa é certa: a Curuzu vai receber a próxima partida do Paysandu na Série B. No sábado (20), às 18h, o Papão encara a Ponte Preta-SP, pela 16ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.