Paysandu bate Vitória-BA nos pênaltis e está na final do Brasileirão Feminino Série A3

O Paysandu bateu o Vitória-BA, nos pênaltis, na última segunda-feira (16), no estádio Barradão, em Salvador, e garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Série A3 Feminino. No tempo normal, a partida terminou com triunfo Rubro-Negro por 2 a 0, mesmo placar construído pelo Papão no jogo da ida. Nas penalidades, brilhou a estrela da goleira Karine, que defendeu uma cobrança e garantiu a vitória alviceleste por 3 a 1.

O adversário do Paysandu na decisão será o Vasco-RJ, embora as datas, horários e locais dos confrontos ainda não tenham sido definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ambas as equipes já estão asseguradas na Série A2 de 2025.

A partida

No Barradão, as Leoas não perderam tempo e abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com um golaço de falta marcado por Iana.

Na segunda etapa, o Vitória voltou determinado a ampliar a vantagem. Logo aos dois minutos, Ana Paula quase marcou com forte chute da entrada da área, mas a bola passou perigosamente ao lado do gol do Paysandu. A pressão continuou e, aos 18 minutos, após uma cobrança de falta, Tailane acertou o travessão e, no rebote, Ana Paula fez o segundo gol.

O jogo seguiu em ritmo acelerado, com oportunidades para ambas as equipes, mas o placar de 2 a 0 se manteve até o apito final.

Penalidades

Na última partida do Brasileirão Feminino A3, o Vitória iniciou sua sequência com um desperdício de chance por parte de Bárbara, que mandou a bola para fora. Logo depois, Irley abriu o placar para o Paysandu. As baianas novamente falharam em sua segunda cobrança, que foi defendida pela goleira Karine, enquanto Andrea converteu, aumentando a vantagem do time paraense.

As Leoas conseguiram marcar seu primeiro gol apenas na terceira cobrança, com Bruna. No entanto, Deizy não teve sucesso e chutou na trave, mantendo a esperança das rubro-negras acesa. A situação se complicou quando Pipoca também perdeu o quarto chute. Para fechar a partida, Stephany garantiu a vitória do Paysandu, assegurando a classificação da equipe para a decisão do torneio.