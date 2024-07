Após vitória, Paysandu sobe posições na tabela e chega a seis jogos sem perder na Série B

A vitória do Paysandu em cima do Ceará em casa, na última sexta-feira (12), por 2 a 1, colocou o time mais próximo da zona de classificação. Com o resultado, o Bicola chegou a 20 pontos e ganhou três posições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, assumindo a 12ª colocação.

Até então, o Papão estava na 15ª posição, com 17 pontos e correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento. No entanto, a vitória sobre o Vozão deu um gás para a equipe bicolor e manteve a invencibilidade do Bicola na Curuzu, que já dura um ano.

Outro dado positivo para o Paysandu é que o clube chegou a seis jogos seguidos sem perder no campeonato. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, o Papão não perdeu nas última seis rodadas.

A última derrota do clube bicolor foi na nona rodada, no dia 10 de junho, contra o Sport-PE, fora de casa. Na ocasião, o Leão venceu a partida por 1 a 0. Desde então, o Paysandu acumulou três vitórias e três reveses na Série B.

Nesse período, o Papão teve três partidas em casa, venceu uma e empatou as outras duas. Jogando fora, a equipe de Hélio dos Anjos teve dois triunfos e um empate.

Ao todo, na Série B, o Papão soma quatro vitórias, oito empates e três derrotas. O time bicolor começou o campeonato aquém do esperado, com resultados inexpressivos, o que provocou questionamentos na torcida.

Contudo, nas últimas partidas, o clube parece evoluir, o atacante Nicolas voltou a marcar e a expectativa é que o Bicola siga para a parte de cima da tabela.

Na próxima rodada, o Paysandu vai encarar a Ponte Preta–SP, que está uma posição a frente do time na tabela. O jogo ocorre no sábado (20), às 18h, no estádio da Curuzu. Em caso de vitória, o Papão vai chegar a 23 pontos e pode encostar de vez na zona de classificação.