Paysandu apresenta lateral-esquerdo para restante da Série B

O lateral-esquerdo Keffel já está integrado ao elenco do Paysandu para o restante da Série B. O jogador foi anunciado na semana passada e desembarcou em Belém nos últimos dias, vindo do Torreense, de Portugal. A transação por empréstimo foi consolidada a pedido do técnico Hélio dos Anjos, que procura no mercado opções para o setor, uma vez que vem utilizando apenas uma peça nos últimos jogos da competição. Ao conversar com a imprensa pela primeira vez, Keffel falou do interesse em retornar ao futebol brasileiro e da escolha pelo Paysandu.

"O que me trouxe de lá, inclusive estava no meu melhor momento das quatro temporadas que fiz lá, foi o projeto que o Paysandu me ofereceu. A equipe, comissão técnica, bons profissionais. É um projeto ambicioso e sei que vou ser feliz aqui. Já estava querendo voltar, então acreditei no projeto, juntou tudo e isso facilitou o meu retorno para o futebol brasileiro", comenta. Segundo ele, na Europa desenvolveu um estilo de jogo bastante ofensivo, que também se adapta à necessidade de manter-se atento aos ataques adversários.

"Sou um lateral muito ofensivo Gosto muito de finalizar. Creio que a gente finalizando estamos mais perto do gol e isso é importante para o lateral. Aumentar os gols, dar assistências. Também tem que ter o equilíbrio de saber defender. Primeiro eu defendo, depois ataco. O lateral também é um defensor. O meu forte também é chute fora de área e fazer o bate-volta". Keffel disse ainda que está pronto para jogar, mas acredita que a entrada em campo vem com o tempo e da confiança conquistada pelo técnico Hélio dos Anjos, que vem utilizando Kevyn nos últimos jogos.

"Eu estava na Europa, o campeonato acabou há cerca de dois meses, então fiz uma preparação em casa até fechar e agora estou trabalhando com o grupo. Creio que o meu momento vai chegar, sempre respeitando os meus colegas e espero fazer uma grande temporada no Paysandu. O meu pensamento é esse. Treino é treino e jogo é jogo. No final nós todos sairemos felizes", O novo lateral-esquerdo do Paysandu, além do futebol português, passou por São Caetano-SP, Retro-PE e se dispôs até a jogar na meia esquerda, caso necessário. A última partida oficial dele foi no dia 15 de maio, no empate em 1 a 1 com o FCPenafiel. Por estar inscrito no BID, o jogador pode estrear neste sábado (20), contra a Ponte Preta, na Curuzu.