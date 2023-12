Contratações: Paysandu anuncia chegada volante Netinho e lateral-esquerdo ex-Seleção Brasileira

O Paysandu anunciou, na noite desta quarta-feira (6), a contratação de mais dois jogadores para a temporada de 2024. As novidades são o lateral-esquerdo Geferson, que defendia o CSKA Sofia-BUL, e o volante Netinho, que disputou a Série C deste ano pelo Botafogo-PB.

WhatsApp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Das duas contratações, a mais esperada era a de Netinho. O volante de 25 anos vinha sendo especulado dentro do clube há algumas semanas. Nesta temporada, ele atuou em 19 partidas pela Terceirona, marcando dois gols. No entanto, até o momento, somente acumula passagens por clubes de menos tradição no futebol brasileiro.

VEJA MAIS

Revelado na base do Botafogo-RJ, em 2012, Netinho atuou em vários clubes do interior de estados do sudeste. Entre eles estão o Bangu-RJ, Rio Claro-SP, Jabaquara-SP, Portuguesa-RJ, e Ipatinga-RJ. Na carreira, o jogador acumula, segundo a plataforma oGol, 69 jogos e cinco gols.

Por outro lado, a contratação mais inusitada - e badalada - foi a do lateral-esquerdo Geferson, de 29 anos. Revelado na base do Internacional-RS, o jogador pouco atuou no Brasil. Depois de dois anos no Colorado e uma breve passagem pelo Vitória-BA, em 2017, o jogador se transferiu para o futebol da Bulgária, onde defendeu o CSKA Sofia por seis anos.

Geferson é o novo lateral-esquerdo do Paysandu (Divulgação)

Apesar de curta, a passagem de Geferson pelo Brasil foi significativa. Em 2015, no seu primeiro ano como profissional pelo Inter, o jogador foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América de 2015, disputada no Chile. Naquela ocasião, o lateral não saiu do banco de reservas e viu o time comando por Dunga cair nas quartas de final, diante do Paraguai.

Apesar da ampla rodagem, Geferson não disputa partidas profissionais desde julho. Na última temporada que disputou pelo CSKA Sofia, o jogador fez 28 partidas e marcou um gol.

Além de Geferson e Netinho, também estão garantidos no Paysandu para a próxima temporada os goleiros Claudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira, os zagueiros Lucas Maia, Naylhor, Paulão e Wanderson, o lateral-direito Edílson, o volante João Vieira, os meia Juninho e Robinho e os atacantes Hyuri, Roger e Vinícius Leite.