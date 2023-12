Remo e Paysandu avançam e semifinais do Parazão Feminino estão definidas; confira

As semifinais do Campeonato Paraense Feminino já estão definidas. Nesta quarta-feira (6) ocorreram as quartas de finais da competição, que terminaram com os melhores clubes da primeira fase - Remo, Paysandu, Tiradentes e Juventude - classificados à penúltima etapa do torneio, que deve terminar ainda neste mês.

Pela manhã, o Remo avançou na competição após golear o Boca Júnior por 19 a 0, no CT do Leão, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. O grande destaque da partida foi a atacante Musa, que marcou sete gols.

Já à tarde, três jogos fecharam as quartas de final. Às 15h, o Juventude bateu o Gavião Kyikatejê por 6 a 0, no estádio Barcarenão, em Barcarena. Um pouco mais tarde, às 15h30, o Tiradentes venceu a Tuna por 4 a 0, no Campo 2 do CEJU. Já no Campo 1, o Paysandu bateu o Atlético JM9 pelo mesmo placar e mesmo horário.

Com os avanços, os confrontos das semifinais já estão definidos. Segundo o regulamento do Parazão Feminino, os cruzamentos são determinados conforme a classificação das equipes na tabela geral da competição. Dessa forma, duelos das semis ficaram assim:

Remo (1º melhor classificado) x Juventude (4º melhor classificado)

Paysandu (2º melhor classificado) x Tiradentes (3º melhor classificado)

As semifinais serão disputadas em jogo único, no dia 9 de dezembro, em locais ainda a serem definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em caso de empate no tempo normal, o classificado à decisão será conhecido após disputa de pênaltis.

A finalíssima do Parazão Feminino também será disputada em jogo único, em estádio ainda não definido, mas com uma data prevista pela Federação: 13 de dezembro.