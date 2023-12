Clube do Remo goleia Boca Juniors e garante primeira vaga na semifinal do Parazão Feminino 2023

O Clube do Remo goleou o Boca Juniors nesta quarta-feira (6), em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense Feminino 2023. As azulinas venceram por 19 a 0 e garantiram a primeira vaga na semifinal do campeonato com o placar elástico.

Segundo o técnico Mercy Nunes, o resultado é fruto do trabalho feito por ele com as jogadoras azulinas ao longo do campeonato, e o placar elástico apenas demonstração disto.

“Estamos colocando em prática o resultado do treino árduo, diário com essas meninas, a filosofia implementada que elas assimilaram, que é o jogo vertical em busca do gol o tempo todo, sem medo. No primeiro tempo hoje tivemos uma dificuldade técnica, mas logo corrigimos no intervalo, e a equipe que coloquei no segundo tempo, com algumas mudanças, deu uma conexão diferente, que resultou nessa avalanche de gols. Estamos no caminho certo, a equipe tá encorpada, bem direcionada, vamos para a semifinal muito fortes, e espero mais uma grande vitória para chegarmos a final e buscar o tricampeonato”, declarou.

VEJA MAIS

Os gols da partida foram marcados por Musa (7), Loura Soure (5), Ray (2), Alice, Pimentinha, Dani, Ana Cunha e Kitão. Agora, as remistas esperam os resultados dos outros confrontos das quartas de final para conhecer as adversárias da semifinal do Parazão.

Para Mercy Nunes, agora o foco é manter o ritmo para alcançar o possível tricampeonato do clube. “Não podemos tirar o pé, agora é muita tranquilidade nesse momento, sabendo que as equipes estão nos estudando. Agora é focar no trabalho, aprimorar algumas coisas em que ainda estamos errando, para a gente poder chegar forte e não dar margem para erro, mesmo sabendo que os adversários estão estudando a gente, para nada atrapalhar a nossa chegada ao Mangueirão na grande final”, finalizou.

A grande final ainda não tem data definida pela Federação Paraense de Futebol, no entanto, o local escolhido já foi divulgado desde o princípio: o Mangueirão. A decisão, assim como nas quartas de final e semifinal, deve ocorrer em jogo único, com pênaltis em caso de empate.