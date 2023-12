Brasil x Japão: Com golaço nos acréscimos, Seleção Brasileira vence amistoso no futebol feminino

As meninas do Brasil venceram a Seleção Japonesa por 4 a 3, na tarde desta quinta-feira (30), na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). A partida foi a primeira de uma série de três amistosos marcados para a data Fifa desta temporada, além de servir de preparação para as Olimpíadas.

O Brasil derrotou a equipe do Japão, de virada, com um golaço da jovem Priscila, de 19 anos, que acetou um lindo chute, na sua estrela com a camisa da Seleção Brasileira O Brasil saiu atrás do marcador, virou a partida, cedeu o empate no segundo tempo, mas saiu de campo com o triunfo.

Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Bia Zaneratto [duas vezes], Gabi Portilho e Priscila. Já o Japão marcou com Hasegawa, Endo e Tanikawa.

A Seleção Brasileira volta a jogar amistosamente no próximo domingo (2), novamente contra o Japão, no Estádio do Morumbi, também em São Paulo (SP). Já na quarta-feira (5), o Brasil encara a Nicaragua, no Estádio Fonte Luminosa.