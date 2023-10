Tuna x Clube do Remo: duelo entre pai e filho marca quarta rodada do Parazão feminino

A Tuna Luso e o Clube do Remo se enfrentam nesta terça-feira (31), às 9h30, no Estádio do Souza, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paraense Feminino 2023. A equipe azulina quer manter a invencibilidade na casa das cruzmaltinas em uma partida que será marcada por um duelo entre pai e filho fora das quatro linhas.

O técnico da Tuna, Paulo Victor, é filho de Mercy Nunes, treinador do Clube do Remo, que não encara o filho como um rival em campo. “Enfrentar meu filho como técnico da Tuna Luso não é enfrentar um adversário. Levo o sentimento de enfrentar uma ideia, um jovem que tá buscando seu espaço no mercado do esporte feminino. Será com certeza um jogo de xadrez e eu vou ter que ter uma carta na manga para poder enfrentá-lo, pois ele me conhece muito bem”, afirmou Nunes.

Este não é o primeiro encontro de pai e filho em lados opostos. De acordo com Paulo Victor, é a terceira vez que times comandados por eles se enfrentam nos gramados. “É um sentimento bom encontrar ele [Mercy] em campo. A gente já se enfrentou outras duas vezes ano passado, quando eu ainda estava a frente da equipe do União Paraense, e o sentimento é bom, mas o mesmo pensamento contra qualquer outro adversário, jogar para frente para ganhar”, disse.

Ambos já trabalharam juntos anteriormente, quando Nunes era técnico da equipe da Esmac e Paulo Victor seu auxiliar técnico. Para Mercy, a postura junto ao Clube do Remo deve diferir de outras partidas e ele deve utilizar novas estratégias, já que o filho conhece bem seu estilo de jogo.

“Quando trabalhamos na Esmac conversávamos bastante sobre a equipe, e por isso ele sabe exatamente como mexo no time. Gosto de uma equipe muito ofensiva e ele é conhecedor disso, e com certeza terá um trabalho de tentar parar nossa equipe, como me conhece bastante tentará travar o clube do remo”, explicou.

Apesar de rivais em campo, pai e filho afirmam que em casa a coisa difere, mas o assunto futebol é recorrente, seja assistindo jogos de outros times, conversando sobre atletas ou até mesmo jogando juntos.

“Em casa geralmente a gente assiste jogos de futebol quando nos encontramos e conversamos sobre os esquemas táticos das equipes dos jogos que a gente tá vendo. Mas, a gente não troca assuntos sobre nossas próprias equipes, quando falamos é mais sobre o comportamento das atletas, o que é muito importante para ter as peças-chave nos esquemas que a gente monta para nossas equipes”, disse Mercy.

“Não existe uma rivalidade em casa, a gente costuma conversar sempre sobre futebol, o mundo do futebol em si. A gente tem até um time da família, onde a gente joga e costuma falar bastante sobre”, completou Paulo Victor.

Remo quer manter invencibilidade

No topo da tabela do Parazão, o Clube do Remo tem 100% de aproveitamento até o momento e quer continuar com o saldo positivo para conquistar o tricampeonato este ano. Para Mercy, apesar do objetivo não ser golear a Tuna, o foco ainda é a vitória para avançar na competição.

“Estamos trabalhando muito forte, o intuito não é dar goleada, mas isso faz parte do jogo, se a equipe se portar bem, estiver bem concentrada e focada. Meu estilo de jogo é muito vertical, busco gol a todo instante, mas depende do adversário também, se ele não fizer frente contra a gente, com certeza acharemos o gol deles mais rápido e as goleadas virão. Mas, o objetivo maior é chegar na final e conquistar o título, independente dos placares, o que queremos é chegar ao tricampeonato para que o Clube do Remo feminino chegue ao mais alto nível do futebol paraense e encorpar esse plantel para o Brasileiro do próximo ano”, explicou.

Tuna quer ficar no topo da tabela

A equipe feminina da Tuna não conquista um título no Parazão desde 2013, e quer quebrar o jejum após dez anos. As cruzmaltinas chegam para a partida com duas vitórias e uma derrota, e querem garantir a vitória em cima das remistas para ficar no topo da tabela e alcançar a próxima fase.

“A preparação segue firme. A gente veio de um jogo complicado contra a equipe do Cruzeirão, e de outro clássico contra o Paysandu, mas é outra coisa, outra vivência, outro desafio, e a gente vai firme para conquistar um resultado positivo contra o Remo. O resultado positivo nos deixa no topo da tabela e com a mesma pontuação do adversário, brigando pela vaga entre os quatro primeiros, que é o que queremos, a classificação para conquistar vaga e ir para a próxima fase”, disse Paulo Victor.

Ficha técnica

Campeonato Paraense Feminino

Tuna Luso x Clube do Remo

Data: terça-feira (31)

Hora: 9h30

Local: Estádio do Souza, em Belém

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Árbitros auxiliares: Joffran Cunha Gatinho e Augusto Klemerson Mendes Diniz