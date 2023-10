Parazão Feminino 2023: com Paysandu, Remo e Tuna, campeonato tem início nesta terça-feira (10)

Vai começar o Campeonato Paraense Feminino 2023! Três partidas realizadas nesta terça-feira (10) dão o pontapé inicial na primeira fase da competição, que será disputada pelos 11 clubes participantes em turno único com 11 rodadas - com uma equipe de folga em cada rodada.

A estreia será entre Clube do Remo, atual campeão, e Tiradentes, às 9h30 desta terça, no Centro de Treinamento do Leão, em Outeiro. Pela tarde, o Paysandu enfrenta o Juventude, às 15h30, no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), enquanto o Cruzeirão enfrenta o Boca Junior, também às 15h30, no campo 2 do CEJU.

Para completar a primeira rodada, o Atlético JM9 enfrenta a Tuna Luso na quarta-feira (11), às 15h, no Estádio do Souza, casa da equipe cruzmaltina. E o Gavião Kyikatejê enfrenta o União Barbarense na sexta-feira (13), às 16h, no Estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins. Enquanto isso, Cabanos ganha a primeira folga na competição.

Regulamento

Após a primeira fase, disputada pelas 11 equipes em 11 rodadas de turno único, as oito melhores se classificam para o mata-mata nas quartas de final. Com jogos únicos, em caso de empate as partidas serão decididas nos pênaltis. Nesta rodada, as quatro melhores equipes enfrentam as quatro últimas na tabela de classificação, sendo as melhores as mandantes do jogo, na seguinte disposição:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Na semifinal, os quatro melhores clubes vão se enfrentar de acordo com a classificação que obtiveram na primeira fase. A disputa também terá jogos únicos, com disputa de pênaltis em caso de empate.

A grande final vai ser disputada no Mangueirão, também com partida única e disputa de pênaltis em caso de empate. A equipe vencedora além de conquistar o título de campeã paraense 2023, também conquista o acesso para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024. A única excessão é o Clube do Remo, que vai jogar a A2 nacional de 2024 após ter garantido o acesso em junho passado, quando foi vice-campeão da A3.

Equipes participantes

Quando anunciado, o Parazão Feminino teria inicialmente 13 clubes participantes, com Remo, Paysandu, Tuna, Tiradentes, Cabanos, Gavião Kyikatejê, Juventude, Cruzeirão, Boca Junior, Atlético JM9, União Barbarense, Independência e Pinheiros. No entanto, as duas últimas equipes, Independência e Pinheiros, foram excluídas do Campeonato de última hora, restando assim só 11 participantes.

De acordo com a diretoria de futebol femino da Federação Paraense de Futebol (FPF), o Pinheirense deixou a competição por conta de problemas jurídicos envolvendo a troca da diretoria do clube. Já o Independência teria sofrido um assalto e perdeu a documentação do clube, sendo assim, impedido de participar do campeonato.

Confira os jogos da primeira rodada do Parazão Feminino 2023:

Remo x Tiradentes - terça-feira (10), às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro

Cruzeirão x Boca Junior - terça-feira (10), às 15h30, no campo 2 do CEJU

Paysandu x Juventude - terça-feira (10), às 15h30, no campo 1 do CEJU

Atlético JM9 x Tuna Luso - quarta-feira (11), às 15h, no Estádio do Souza

Gavião Kyikatejê x União Barbarense - sexta-feira (13), às 16h, no Estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins