De virada, Corinthians vence a Ferroviária e fatura o quinto título brasileiro feminino; veja mais

O Corinthians conquistou seu quinto título no Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer a Ferroviária por 2 a 1 de virada na Neo Química Arena neste domingo (10).

Com esta vitória, o Timão, que já era o maior campeão do Brasileirão Feminino, amplia sua supremacia no futebol feminino nacional, alcançando sua sétima final consecutiva no torneio. A Ferroviária, duas vezes campeã, permanece como a segunda equipe com mais títulos na competição.

Após um empate sem gols no primeiro jogo em Araraquara, a Ferroviária começou com ímpeto em Itaquera e abriu o placar com um gol de Mylena Carioca aos 9 minutos. No entanto, o Corinthians conseguiu virar o jogo e garantir o título.

A resposta das anfitriãs não demorou a acontecer, e isso foi possível graças ao apoio fervoroso de mais de 42 mil torcedores no estádio. Antes mesmo do intervalo, Jhennifer aproveitou um escanteio e desviou a bola para igualar o marcador.

No início do segundo tempo, a reviravolta aconteceu quando Tamires, após um cruzamento preciso de Millene, concluiu com sucesso e virou o jogo, garantindo assim a vitória para a equipe sob o comando do técnico Arthur Elias.

Vale ressaltar que o treinador, que em breve assumirá a Seleção Brasileira Feminina após a participação do Corinthians na Copa Libertadores, possui um impressionante histórico de conquistas, não apenas no Brasileirão Feminino, mas também com três títulos de Campeonato Paulista, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Copa Paulista para o clube.