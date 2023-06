Mixto-MT vence Remo novamente e é campeão da Série A3 do Brasileiro Feminino

Diante de um grande público na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Mixto-MT fez valer o seu favoritismo, venceu por Remo por 2 a 0 no jogo de volta da final da Série A3 do Brasileiro e se sagrou campeão da segunda edição do torneio. As duas equipes também estão garantidas na Série A2 de 2024, a segunda divisão nacional da modalidade.

O Mixto-MT já havia vencido o jogo de ida, em Belém, por 2 a 0, e só fez aumentar, neste domingo, a vantagem no placar agregado, que ficou em 4 a 0. O clube do Mato Grosso termina o torneio invicto e com a artilheira da competição: Bia Batista, com 10 gols marcados. Este foi o primeiro título nacional do futebol mato-grossense.

O jogo

Precisando reverter o placar, o Remo pressionou bastante a defesa do Mixto no primeiro tempo. O time azulino foi superior ao adversário mato-grossense durante os primeiros 30 minutos de jogo, mas não conseguiu vazar a defesa alvinegra.

Foi então que, aos 37, o time azulino recebeu um balde de água fria. A meia Biazinha acertou um enfiada de bola precisa no ataque para a artilheira Bia Batista, que ficou cara a cara com a goleira Bárbara, do Remo. Batista bateu com força e marcou o primeiro do Mixto na partida, o seu 10º gol no campeonato.

Veja como foi o jogo:

Na volta do intervalo, o ímpeto remista foi renovado pelas palavras do técnico Mercy Nunes. O Remo ensaiou uma nova pressão, mas logo a equipe mixtense reequilibrou o confronto. A postura do time da casa era de maior cadência das jogadas, porém buscando aproveitar oportunidades de contra-ataque.

E foi assim que o Tigre chegou ao segundo gol. Biazinha interceptou passe errado da defesa do Remo na intermediária e logo lançou Gabi no ataque. A camisa 9 invadiu a área e foi derrubada: pênalti. Ela mesma pegou a bateu: 2 a 0 para o Mixto aos 13.

A partir daí a partida passou a ser controlada pelo time da casa, embalada pelo bom público na Arena Pantanal, que teve mais de cinco mil pessoas presentes.

Fair play

Jogadoras do Remo fizeram um corredor de aplausos para as atletas do Mixto (Reprodução/TV Mixto)

Na comemoração, as jogadoras do Remo foram as primeiras a subirem ao palco para receberem as medalhas de de prata de vice-campeã. Em seguida, todas as azulinas voltaram para a fila e fizeram um corredor de aplausos para as atletas do Mixto, quando elas se encaminhavam ao palco para também receberem as medalhas douradas.