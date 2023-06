Chuva atrapalha, e Remo perde para o Mixto-MT no jogo de ida da final da Série A3 do Brasileiro

O Remo perdeu para o Mixto-MT por 2 a 0 e largou atrás na final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida da decisão da terceira divisão nacional foi disputado na noite deste sábado (17) em Belém, no Estádio Baenão, casa das azulinas.

O duelo foi bastante influenciado pela chuva. A partida, que deveria ter sido iniciada às 19h30, atrasou em pouco mais de meia hora e só foi iniciada depois das 20h por causa doe um temporal que caiu em Belém. E não precisou de muito tempo para a equipe visitante abrir o placar. O primeiro gol saiu logo aos 3 minutos de jogo com Bia Batista, aproveitando erro da defesa azulina. Ela recebeu passe da camisa 10, Bia Magalhães, e tocou na saída da goleira Babi.

O time paraense tentou responder rápido, mas sofreu para se adaptar ao gramado encharcado pela chuva. Conforme o tempo foi passando e o campo secando, o duelo se equilibrou. O Remo foi ganhando espaço e levando mais perigo ao gol adversário. Mas o Mixto alcançou o segundo gol e mais um cochilo da zaga remista.

Aos 40, a bola foi alçada na área do Remo em cobrança de escanteio. Bia Magalhães mandou na pequena área, Babi tentou tirar de soco, porém a bola seguiu viva na área. Depois de um bate-rebate, a zagueira Rayane escorou de cabeça para o fundo das redes: 2 a 0.

Já na etapa final, as Leoas chegaram a descontar aos 20. Raquel alçou bola na área em cobrança de falta e Milena desviou de cabeça, mas o gol foi anulado pela arbitragem por impedimento. Até o final da partida o Remo ficou em cima do time do Mato Grosso tentando diminuir o placar, mas o Mixto soube se segurar e levar a boa vantagem para o jogo de volta da decisão.

Quando é o jogo de volta da final?

A decisão da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, a terceira divisão nacional da categoria, será disputada no domingo que vem, dia 25 de junho. O jogo será na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), a partir das 11h.

Para se sagrar campeão, o Remo precisa vencer no tempo por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou 3 gols para assegurar o troféu no tempo regulamentar. Independente do resultado, as Leoas azulinas já confirmaram o acesso para a Série A2 do Brasileiro Feminino de 2024.