Remo x Misto-MT: Leão inicia duelo por primeiro título nacional no Brasileirão Série A3

A equipe feminina do Clube do Remo enfrenta o Mixto-MT, pela final do Campeonato Brasileiro Série A3, com o jogo de ida no próximo sábado (17), em casa, no Estádio Baenão, às 19h30. O time quer obter vantagem em casa para, no duelo decisivo, fora de casa, conquistar o título com tranquilidade, como afirma o técnico Mercy Nunes.

“Já que o jogo [de ida] é na nossa casa, vamos muito fortes para esta partida, muito ofensivos, para que a gente possa sair daqui com uma grande vantagem, para que a gente possa administrar o jogo na casa do adversário”, disse o comandante do time.

VEJA MAIS

Segundo Nunes, a preparação para a partida está além da preocupação com o físico das jogadoras, mas também com a mente, já que as azulinas saíram desgastadas na partida de acesso contra o Vf4-PB, quando venceram a decisão de virada por 3 a 0 (no agregado, 3 a 2).

“Os treinos iniciaram um dia após o último jogo. Foi uma partida muito intensa, de muita competitividade, que elas jogaram do início ao fim, com nossas linhas muito altas. Foi um desgaste muito grande. Estamos trabalhando em cima da recuperação física, porque foi uma semana muito pesada, e realizando a manutenção tática e técnica”, apontou.

"Estamos trabalhando também bastante o lado emocional, psicológico, para que elas possam entrar em campo com tranquilidade, ter uma ótima performance, tirando delas todo o peso que detém essa conquista, para que elas possam jogar leve, tranquilas”, completou o técnico.

O time ainda tem mais um desafio: a baixa da atacante Ana Caroline, que está de fora da partida de ida após levar o terceiro cartão amarelo na semifinal. “É uma perda considerável, estamos vendo várias possibilidades de quem vai ocupar essa vaga da Ana Caroline, que infelizmente está fora dessa partida”, disse Mercy Nunes.

Caso obtenham a vantagem e conquistem a vitória na decisão, o título vai ser o primeiro nacional do futebol feminino azulino, que já garantiu o acesso para a Série A2. “Vale ressaltar que toda a comissão técnica é experiente, assim como as atletas, que contribuem bastante na tranquilidade nesse momento de ansiedade, de expectativa para esse título inédito para o clube. Se vier, vai ser maravilhoso, mesmo a gente já tendo garantido o grande objetivo que é o acesso. O título serve para coroar o trabalho das atletas, da comissão técnica, da diretoria e do presidente [Fábio Bentes], que apostou no nosso trabalho. Se vier, vem coroar, ser a cereja do bolo desse trabalho que nós desempenhamos”, afirmou o técnico.

Para a camisa 10 da equipe, Anne Janyne, o troféu é uma grande conquista não só para o Remo, mas para o futebol feminino paraense. “O título vai atrair muitos olhares, e principalmente incentivar que outros clubes invistam também no futebol feminino. E para minha carreira vai significar muito, pois estamos nessa luta há muito tempo, e o futebol nacional é o ápice para qualquer atleta”, afirmou a jogadora.

Como vem o Mixto-MT

Caso consigam passar pelas azulinas, o título nacional também vai ser o primeiro para a equipe feminina do Mixto-MT. O time atua forte como visitante e deve dar trabalho para o Clube do Remo se mantiver os 100% de aproveitamento fora de casa. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate como visitantes.

O Brasileiro Série A3

A temporada 2023 da Série A3 iniciou com 32 times participando, com formato eliminatório (mata-mata). O Ypiranga-AP foi primeiro eliminado pelo Leão, que passou pela temporada com uma boa campanha, deixando o Iape-MA e Grêmio Esportivo Recanto da Criança-AM para trás antes de pegar o Vf4-PB na semifinal e, agora, o Mixto-MT na grande decisão. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, dia 25 de junho, às 11h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso

FICHA TÉCNICA

Remo x Mixto-MT, final Brasileirão Série A3

Data: sábado, 17 de junho

Hora: 19h30

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva

Árbitros assistentes: Thania Lopes da Silva e Rafael Bastos Cardoso

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Quinto Árbitro: Luis Diego Nascimento Lopes

Analista de Campo: Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos

(*Andréia Santana, estagiária, sob supervião de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esporte)