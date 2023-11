Paysandu vence Atlético JM9 pelo Parazão feminino e segue invicto na competição

O Paysandu derrotou o Atlético JM9 por 3 a 0 em partida realizada nesta terça-feira (14) no Centro Esportivo da Juventude-PA, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense feminino. Os gols do jogo foram marcados por Silmara (2) e Sther.

Com seis jogos e seis vitórias, o Papão ocupa a segunda colocação da classificação geral do campeonato com 18 pontos conquistados, atrás apenas do Remo, que possui 19.

Pela oitava rodada do Parazão, o Paysandu encara o Remo no próximo dia 18 de novembro, com o objetivo de assumir a liderança do rival no campeonato e manter o 100% de aproveitamento.