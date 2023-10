Paysandu vence Juventude na estreia do Campeonato Paraense Feminino

O Paysandu estreou com uma vitória no Campeonato Paraense Feminino, vencendo o Juventude por 2 a 0, em partida realizada no Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU). O primeiro gol foi contra, enquanto Peroti ampliou para o Paysandu no primeiro tempo.

A primeira fase segue o formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando ao longo de 11 rodadas. Os oito melhores times avançarão para as fases eliminatórias, que incluem quartas de final e semifinal, decididas após dois jogos em cada confronto. A grande final determinará o campeão após um único jogo.

VEJA MAIS

Inicialmente, o Parazão Feminino contava com 13 clubes participantes:

Remo,

Paysandu,

Tuna,

Tiradentes,

Cabanos,

Gavião Kyikatejê,

Juventude,

Cruzeirão,

Boca Junior,

Atlético JM9,

União Barbarense,

Independência,

Pinheiros.

No entanto, as duas últimas equipes, Independência e Pinheiros, foram excluídas do campeonato de última hora, resultando em apenas 11 participantes.