Torcedores do Paysandu criticam Volta Redonda por pedido de anulação de partida: 'vai dar em nada'

A torcida do Paysandu ficou na bronca com a decisão do Volta Redonda-RJ de pedir a anulação da partida entre as equipes, que ocorreu no último sábado (7), por um suposto erro de arbitragem. No Twitter, vários bicolores comentaram na postagem que continha a nota oficial do Voltaço. Muitas dessas interações mostraram "benefícios" que a equipe fluminense teria recebido durante o torneio.

O primeiro ponto de discussão foi a partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ válida pela primeira rodada do quadrangular, disputada na Curuzu, no dia 3 de setembro. Na ocasião, um gol do atacante Nicolas Careca foi invalidado, devido a uma falta na jogada. Segundo a torcida bicolor, o lance não deveria ter sido anulado.

Confira como foi o lance:

Memórias de 2019

Além disso, vários torcedores bicolores alegam que o esforço jurídico do Voltaço não terá consequências. Eles citam como exemplo a não anulação da partida entre Paysandu e Náutico-PE, em 2019, que poderia dar o acesso à Série B ao Papão. Na ocasião, o Timbu teve um pênalti a favor marcado devido a um erro de interpretação do árbitro do jogo, Leandro Pedro Vuaden.

Relembre o lance de 2019

Entenda o caso

O Volta Redonda soltou uma nota de repúdio em seus perfis nas redes sociais contestando a atuação do árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio. Segundo o clube do Rio, o juiz teria, supostamente, favorecido o time paraense, que havia perdido o meia Robinho por cartão vermelho, mas acabou sem um jogador a menos.

De acordo com Sampaio, Robinho foi expulso logo após ser substituído por Ronaldo Mendes. Por conta disso, o Papão não jogaria a segunda metade da etapa final de jogo sem um jogador de linha.

O Paysandu terminou o jogo derrotado para o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, mas mesmo assim se classificou para a Série B de 2024. No entanto, se o Bicola tivesse perdido a partida por dois gols de diferença, seria o Voltaço que garantiria vaga na Segundona do ano que vem.