Torcida do Paysandu se envolve em nova confusão e clube estrear na Série B sem público; entenda

Passada a euforia da conquista do acesso, o Paysandu começa a pensar o futebol em 2024, dentro da nova realidade, seja técnica, administrativa ou financeira. No entanto, um velho fantasma continua atormentando a direção do clube, graças ao comportamento primitivo de alguns torcedores, que insistem em envergonhar à instituição, ao protagonizarem atos de selvageria durante as partidas do clube, até mesmo fora de casa, como voltou a acontecer, desta vez contra o Volta Redonda, no último sábado (07).

Enquanto os jogadores davam a alma pelo resultado que garantia o acesso, incluindo suportar uma pressão descomunal do adversário, que esteve em boa parte do jogo a um gol da classificação, algumas pessoas travestidas de torcedores brigaram nas arquibancadas do Estádio Raulino de Oliveira. O fato imediatamente registrado na súmula, pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Entre outras questões, o goiano do quadro FIFA apontou um conflito com arremesso de objetos e depredação do patrimônio alheio.

"Informo também que, aos 20 minutos do segundo tempo, o jogo teve que ser paralisado por sete minutos, em razão de ambas as torcidas iniciarem um tumulto na arquibancada, arremessando objetos em direção uma da outra, por cima da divisória que separam as mesmas. Dentre os objetos arremessados, foi possível identificar garrafas de plástico, copos de plástico com líquidos e um assento arrancado da arquibancada, este último arremessado pela torcida do Paysandu. Somente após intervenção do policiamento comandado pelo tenente Aurélio, foi possível iniciar o jogo", comentou o árbitro.

Em outro momento, após o fim do jogo, uma nova tolice foi registrada. "Relato ainda que após o término da partida, torcedores da equipe do Paysandu, romperam um dos portões de acesso ao campo de jogo, invadindo o campo para comemorar junto aos jogadores. Registro mais que não houve nenhuma tentativa de agressão contra a arbitragem, bem como aos atletas e pessoas autorizadas", conclui.

Histórico

Para quem não sabe ou não lembra, o Paysandu enfrentou uma série de problemas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por culpa das constantes brigas entre torcidas organizadas. Logo no início da Série C, por exemplo, o Paysandu foi punido com dois mandos de campo com portões fechados e multa de R$ 3,5 mil por problemas disciplinares na partida contra o Figueirense pela Série C, em 2022.

Em junho, o clube foi punido com dois jogos de portões fechados e multa de R$ 30 mil devido aos incidentes provocados pela torcida durante uma partida contra o Operário-PR. Apesar disso, o clube conseguiu um efeito suspensivo e os jogos contra Brusque-SC e Remo foram realizados com a presença de torcedores.

No mês de julho foram duas denúncias, ocorridas em partidas dentro e fora de Belém. Primeiro contra o Brusque, na 11ª rodada, e contra o América-RN, pela 15ª rodada da competição. Em ambos os casos o clube não foi julgado, por já cumprir pena na época. Desta vez, no entanto, caso a Procuradoria aceite a denúncia, o clube pode ser novamente acionado na corte e, na hipótese mais severa, perder mandos de campo no início da próxima competição oficial da CBF, como aconteceu nas duas primeiras rodadas da Série C.