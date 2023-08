Por brigas de torcida, Paysandu abre mão da carga de ingressos para visitantes, afirma diretor

O Campeonato Brasileiro da Série C tem sido marcado por recordes de público, mas também pela crescente onda de violência nos estádios. O Paysandu, time local, tem enfrentado uma série de problemas com confrontos entre torcedores. Essas brigas já resultaram em duas punições aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), envolvendo multas e perda de mando de campo, e uma terceira punição pode estar a caminho.

VEJA MAIS

O último incidente ocorreu durante o jogo entre América-RN e Paysandu, na Arena das Dunas, quando o árbitro Marcos Mateus Pereira relatou em súmula um "princípio de tumulto envolvendo as duas torcidas", que levou à interrupção do jogo aos 44 minutos do primeiro tempo. Os torcedores do América invadiram uma área proibida para provocar os torcedores do Paysandu, que estavam em outro setor do estádio.

"O clube não tem competência pra banir ou proibir alguém de frequentar o estádio. Isso é competência do MP e da Justiça" - Murilo Costa, diretor de segurança do Paysandu.

Além disso, antes do jogo, aconteceram confrontos entre membros de torcidas organizadas na Avenida Lima e Silva. Vídeos mostram agressões e disparos de rojões em direção à polícia, resultando em confrontos fora do estádio também.

Abriu mão

Ao O Liberal, o Paysandu se pronunciou sobre o tema, por meio do diretor de segurança, Murilo Costa. O dirigente revelou que, por causa dos casos acontecerem, especialmente, quando o clube joga fora de casa, que o Papão vai abrir mão dos ingressos para visitantes.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"O que o clube pode fazer são ações preventivas, educativas, monitoramento dos torcedores no nosso estádio, identificação e apresentação dos vandalos às autoridades competentes. O clube não tem competência pra banir ou proibir alguém de frequentar o estádio. Isso é competência do MP e da Justiça. Vale ressaltar que a maioria dos casos de conflito entre as torcidas tem ocorrido nos jogos em que o Paysandu é visitante, e por isso já informamos à CBF que o clube abre mão da carga de ingressos disponibilizada quando formos visitantes, em virtude do mau comportamento de alguns pseudo-torcedores", explicou.

Após os acontecimentos contra o América-RN, o técnico Hélio dos Anjos lamentou a situação “vexatória” que o Paysandu enfrenta quando torcedores de organizadas causam problemas nos jogos fora do Pará, questionando o verdadeiro compromisso desses indivíduos com o clube.

Punições

As punições aplicadas ao Paysandu pelo STJD são severas. Recentemente, o clube foi punido com dois jogos de portões fechados e multa de R$ 30 mil devido aos incidentes provocados pela torcida durante uma partida contra o Operário-PR. Apesar disso, o clube conseguiu um efeito suspensivo e os jogos contra Brusque-SC e Remo foram realizados com a presença de torcedores, enquanto o caso segue em apreciação na corte desportiva.

A violência nos estádios é uma questão preocupante para o futebol brasileiro, e medidas mais enérgicas podem ser necessárias para garantir a segurança de todos os envolvidos e a integridade do espetáculo esportivo. Ações conjuntas entre clubes, autoridades e torcidas organizadas são fundamentais para promover um ambiente seguro e saudável nos estádios do país.