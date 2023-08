Paysandu tenta liberação de publico geral para partida contra o Volta Redonda; entenda

O Paysandu ainda tenta junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva reverter a decisão que limita o público para o jogo contra o Volta Redonda, pela segunda fase da Série C, somente a mulheres e crianças. Os dois times jogam neste domingo (3) e os ingressos para o jogo começam a ser vendidos nesta quinta-feira (31).

Pelas redes sociais, o clube informou que "segue no aguardo do pedido de liberação de público geral". Caso consiga, segundo informou a assessoria do clube, homens também poderão prestigiar o jogo que abre o quadrangular decisivo da competição.

Este é o primeiro de dois jogos que o clube precisa punir com a restrição. A pena entrou em vigor na 18ª rodada da Série C, na vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre-MG, na Curuzu.

Entenda o caso

A punição bicolor diz respeito aos incidentes ocorridos na partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho. Na ocasião, o Papão foi penalizado com a perda de três mandos de campo.

Dias depois, o STJD atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública do Estado do Pará e converteu a punição recebida pelo Paysandu. A partir de então, o Papão teve que mandar duas partidas, como mandante, com apenas mulheres e crianças. No entanto, o clube entrou na Justiça Desportiva com pedido de efeito suspensivo.