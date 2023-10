Suspeito de furtar carro durante jogo do Paysandu no Mangueirão é preso em Ananindeua

Um homem, identificado como Marcelo Cardoso, foi preso, na última segunda-feira (9), em um condomínio localizado em Ananindeua, na Grande Belém. Ele é suspeito de ter participação no furto de um carro Hilux que estaria no estacionamento do Estádio Mangueirão. O caso teria ocorrido no último dia 17 de setembro, durante o jogo entre Paysandu e Botafogo-PB.

A ação faz parte da operação Alto Luxo, deflagrada pela Polícia Civil. A operação deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, após manifestação favorável do Ministério Público. Marcelo é apontado pelos crimes de furto qualificado pelo uso de chave falsa.

No momento da busca na residência, Marcelo apresentou documento falso. Foi então que foi dada voz de prisão em flagrante. Na casa dele foram apreendidas diversas chaves de veículos, joias e malas — objetos que indicam ser de propriedade da vítima que teve o carro furtado. Também foi apreendido um veículo Chevrolet Onix, que seria utilizado para realizar os furtos.

Além da casa de Marcelo, também foram realizadas buscas na loja “Atacadão das Peças”, localizada no bairro da Pedreira. No local, foram apreendidas peças de caminhonete Hilux, que ao que tudo indica são oriundas de furto. Entre as peças, portas, teto, capô, motor, parachoque, multimídia, bancos, monobloco, rodas e painel.

Todas elas sem os sinais identificadores — fato que leva a crer que o veículo teria sido desmanchado no local. Além disso, foi apreendido uma Chevrolet S10, de cor branca, com indícios de adulteração. O automóvel será encaminhado para perícia.