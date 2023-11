Parazão feminino 2023: Paysandu goleia o Cruzeirão e lidera a disputa na primeira fase

A equipe do Paysandu conseguiu alcançar a liderança do Campeonato Paraense feminino após golear o Cruzeirão por 7 a 1, nesta segunda-feira (6), na partida válida pela quinta rodada da primeira fase da competição, realizada no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), complexo anexo ao Estádio do Mangueirão.

Os gols foram marcados por Ester (2x), Vanusa, Silmara (2x), Fernanda e Brenda. Com os três pontos da rodada garantidos, as bicolores ficaram com 15 pontos na tabela, superando o Clube do Remo, suas principais rivais na competição, que estavam na frente apenas pelo saldo de gols.

VEJA MAIS

Com seis rodadas para finalizar a primeira fase, as bicolores, comandadas pela treinadora Aline Costa, se mostraram fortes candidatas para o título, com 100% de aproveitamento no Parazão, até o momento.