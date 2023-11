Paysandu e Tiradentes empatam na 10ª rodada do Campeonato Paraense Feminino

Paysandu e Tiradentes ficaram no empate de 2 a 2 no jogo da 10ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Feminino Adulto realizado nessa segunda-feira (27), no Ceju, em Belém. Vanuza e Silmara marcaram para o Papão e Karol e outro gol contra deram o empate para o Tiradentes .

Com o resultado, o Tiradentes segue na cola do Papão que está na vice-liderança, com 23 pontos conquistados.

Na próxima rodada, no dia 2 de dezembro, no Ceju, o time bicolor encara o Boca Junior, já o Tiradentes pega o Cruzeirão.