Corinthians x América-RN: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/5) pela Copa do Brasil

Corinthians x América-RN disputam hoje, quarta-feira (22/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Corinthians x América-RN ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil, América-RN venceu Costa Rica por 2 a 1 e São Luiz por 3 a 0.

Já o Corinthians passou por vitórias de 3 a 0 sobre Cianorte e de 2 a 0 contra São Bernardo.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 1.

Corinthians x América-RN: prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Buiu, Rafael Jensen, Alan Ferreira e Guedes ; Norberto, Ferreira, Souza e Wanderson; Rafinha e Gustavo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Antônio Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x América-RN

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 22 de maio de 2024, 20h