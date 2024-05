Fluminense x Sampaio Corrêa: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/05) pela Copa do Brasil

Fluminense x Sampaio Corrêa disputam hoje, quarta-feira (22/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fluminense x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil, Sampaio Corrêa empatou com Humaitá por 1 a 1 e venceu Ferroviário nos pênaltis após empate sem gols.

Fluminense ainda não jogou por essa edição da competição. No Brasileirão 2023, o time ficou em 7° lugar com 16 vitórias, 8 empates e 14 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 0.

Fluminense x Sampaio Corrêa: prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe; Rafael, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Ferreira (Marcelinho) e Guilherme Escuro (Nádson); Pimentinha, Brunão e João Felipe. Técnico: José Augusto.

Fluminense: Fábio, Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Alexsander e Ganso; Marquinhos (Keno), Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Sampaio Corrêa

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de maio de 2024, 19h