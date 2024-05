Atalanta x Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/05) pela Liga Europa

Atalanta x Olympique de Marseille disputam hoje, quarta-feira (22/05), a final da Liga Europa. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Atalanta x Leverkusen ao vivo?

A partida​​​ pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura, pelo SBT, pela ESPN e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Europa League, Leverkusen liderou e venceu todas as 6 partidas que disputou. A equipe então eliminou Qarabag com um empate de 2 a 2 e vitória de 3 a 2; West Ham, após vitória de 2 a 0 e empate de 1 a 1; e Roma com uma vitória de 2 a 0 e empate de 2 a 2.

Já Atalanta liderou invicta o Grupo D da mesma competição e acumulou 4 vitórias e 2 empates. Nas oitavas e quartas de final, Atalanta superou Sporting, após empate de 1 a 1 e vitória de 2 a 1; e Liverpool com vitória de 3 a 0 e derrota de 1 a 0. Já na semifinal, o time superou Olympique com um empate de 1 a 1 e vitória de 3 a 0.

Atalanta x Leverkusen: prováveis escalações

Atalanta: Marco Carnesecchi; Rafael Tolói, Hien, Djimsiti; Davide Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners e Charles de Ketelaere; Ademola Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Leverkusen: Lukáš Hrádecký; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Amine Adli e Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Leverkusen

Europa League

Local: Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda

Data/Horário: 22 de maio de 2024, 16h