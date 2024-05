Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações da Copa do Brasil

Amazonas x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (22/05), a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Amazonas x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Copa do Brasil, Amazonas FC eliminou Independente e Maringá, ambos por 1 a 0.

Flamengo ainda não jogou nessa competição. No Brasileirão, o time é o 8° colocado com 7 pontos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Amazonas x Flamengo: prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Matias Viña); Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro. Treinador: Tite.

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Xavier, Wendell e Rafael Tavares; Ênio (Diego Torres), Jô e Matheus Serafim. Treinador: Adílson Batista.

FICHA TÉCNICA

Amazonas x Flamengo

Copa do Brasil

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data/Horário: 22 de maio de 2024, 21h30