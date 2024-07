Contra a Ponte Preta, zagueiro do Paysandu projeta vitória e G8: 'É um jogo de seis pontos'

No próximo sábado (20), o Paysandu recebe a Ponte Preta em Belém, pela 16ª rodada da Série B. Será o oitavo jogo em casa, onde o histórico bicolor não anda muito bom e contrasta diretamente com o interesse do time em chegar no G8 e brigar por uma vaga na fase seguinte. A Chance ideal para a virada está na porta. Se passar pela Macaca, os bicolores jogam uma pá de cal nos números e, com alguma sorte, podem entrar no seleto grupo que briga na parte superior da tabela.

A começar pelo maior tempo de treinos, o zagueiro Carlão mostra otimismo para a partida e projeta um duelo difícil, que interessa diretamente aos dois, que caminham praticamente juntos na tabela. Enquanto o Paysandu é o 12º, com 20 pontos, a Ponte Preta é a 11ª, também com 20. A partida tende a ser indigesta e os bicolores não podem nem pensar em cometer os erros que custavam tantas vitórias jogando diante da torcida.

"A importância de ter uma semana cheia é muito para aprimorar dentro do jogo aquilo que não conseguimos, ajustar algumas coisas que trazem falta de concentração. Contra o Coritiba não tivemos muito tempo e dessa vez estamos aprimorando nosso futebol para conseguir um bom resultado", afirma. Carlão vem compondo a defesa do time, alternando as parcerias. Contra o Ceará fez dupla com Lucas Maia, enquanto que, na partida contra o Operário, esteve ao lado de Wanderson e não escapou das críticas da torcida.

"Faz um tempo que eu não costumo ler comentários, não acompanho essas coisas por achar que não faz bem para o atleta, seja positiva ou negativa. Acho que nenhum atleta deveria estar em rede social. Eu e o Wanderson já jogamos juntos outras vezes. Acho que formamos uma boa dupla de zaga, até porque o professor conta com a gente. E quem entrar vai fortalecer o sistema defensivo do Paysandu".

Para este jogo o time terá o retorno de Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão enquanto Guilherme dos Anjos comandava o time. Para ele, a volta do titular também é um ponto a favor. "Ele é um líder, um cara que nos ajuda, assim como o Guilherme, que faz um bom papel de auxiliar. Temos um grande respeito por quem está no comando. Sabemos da importância dele e respeitamos enquanto treinador", reforça, garantindo que o Paysandu tem tudo para conseguir os três pontos na Curuzu e enterrar de vez a sequência de empates.

"É um gostinho amargo sempre empatar em casa. A competição em si é muito difícil. Eles vêm numa sequência de quatro jogos sem derrota. É um jogo de seis pontos e se a gente ganhar já começa a olhar para a parte de cima da tabela. Precisamos chegar no sábado e sair com a vitória", completa.