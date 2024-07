Paysandu pode ter novidades em jogo contra a Ponte Preta na Série B; confira

O Paysandu pode ter novidades contra a Ponte Preta–SP neste sábado (20), na Curuzu. O time que entrou em campo na vitória em cima do Ceará-CE já com recém-contratado Cazares pode contar com outros dois nomes que chegaram recentemente ao clube: lateral-esquerdo Keffel Alvim e o argentino Benjamim Borasi.

Ambos os jogadores já foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos, que retorna ao banco de reserva após dois jogos suspensos.

VEJA MAIS

Keffel já havia sido regularizado pelo Papão na última semana. No entanto, o lateral não foi relacionado para a partida contra o Ceará-CE e teve a estreia adiada. Enquanto isso, Cazares e Paulinho Boia fizeram a sua estreia com a camisa bicolor na partida.

O lateral tem 24 anos e estava no futebol português, onde defendia as corres do Torreense. Keffel tem a missão de suprir as necessidades sentidas por Hélio dos Anjos das beiradas do campo. O jogador desembarcou em Belém na última semana, já treina com o restante do elenco bicolor e foi apresentado oficialmente. Com o retorno do treinador, a expectativa é que o atleta possa estrear.

Já Benjamim Borasi foi regularizado na última segunda-feira (15). O jogador é mais um estrangeiro no elenco bicolor, que já tem o venezuelano Esli García e o equatoriano Cazares. Atacante, o argentino chega para reforçar o sistema ofensivo do Papão, que estava com problemas na primeira parte da Série B.

Jogador já foi regularizado no BID (Reprodução / CBF)

Paysandu e Ponte Preta são adversários diretos por uma vaga na zona de classificação da Série B. Após um início ruim, o Papão tenta engatar uma sequência de vitórias para encostar no G-8. Caso vença, a equipe bicolor chega a 23 pontos e ultrapassa a Macaca na tabela.

O duelo entre o Bicola e a Ponte ocorre no sábado (20), às 18h, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e na rádio Liberal Mais.