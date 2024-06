Destaque do Paysandu na Série B, Netinho é líder de estatísticas no elenco bicolor

O volante Netinho tem sido um dos destaques do Paysandu na Série B do Brasileirão. Reserva da equipe nas primeiras rodadas do torneio, o jogador de 26 anos tem sido peça fundamental para que a equipe alviceleste passe a atacar mais o adversário. A melhora da equipe quando o atleta está em campo não apenas uma impressão de quem vê o jogo, mas também é traduzida em números. Segundo o Sofascore, site especializado em estatística, Netinho é um dos jogadores do Paysandu com maior participação em gols, passes certos e nota.

De acordo com o Sofascore, Netinho ocupa o top-3 do Paysandu nos seguintes quesitos: gols/90 minutos (1º), nota (1º), passes decisivos por partida (2º) e finalizações por partida (3º).

A posição de destaque, inclusive, foi conquistava com pouca minutagem, já que o atleta costuma sair do banco de reserva durante os jogos. Segundo o Sofascore, Netinho tem apenas 135 minutos jogados nesta Série B. O número equivale a, apenas, uma partida e meia completa.

Sequência recente

Apesar da pouca participação, os últimos jogos de Netinho tem sido decisivos para o bom desempenho do Paysandu. Conforme o Sofascore, o jogador teve uma nota média de 7,56, colocando o jogador na liderança do ranking de maiores notas do elenco bicolor.

Nestas partidas, ainda segundo o Sofascore, Netinho marcou dois gols, deu 30 passes decisivos e finalizou três vezes. Os números obtidos também colocam o jogador no top-3 das estatísticas do elenco.

Movimentação

Outro fator que tem chamado a atenção de Netinho nos jogos é a movimentação. De acordo com o mapa de calor do Sofascore, o atleta percorre um grande espaço do meio de campo, saindo do campo defensivo e chegando até a entrada da área. Além disso, Netinho costuma ser o cobrador oficial de escanteios do Papão. Veja:

Mapa de calor de Netinho na Série B (Divulgação/ Sofascore)

Série C

A próxima partida do Paysandu na Série B será neste domingo (30), diante do Operário-PR, em Belém. O duelo, que será disputado no estádio da Curuzu, às 16h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.