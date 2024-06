Após ter voo cancelado, Paysandu deixa Chapecó nesta terça-feira (25); veja logística 

Após ter o voo cancelado por más condições climáticas, o Paysandu vai deixar a cidade Chapecó, em Santa Catarina, na tarde desta terça-feira (25). De acordo com as informações divulgada pelo clube bicolor, a delegação pegará um voo que sairá às 16h55 para São Paulo.

A lógica do retorno a Belém será mais complicada desta vez. Ao chegarem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a equipe precisará ser divida em outros voos com destino a Belém. Assim, a previsão é que os jogadores e comissão técnica desembarquem na capital paraense na madrugada de quarta-feira (26).

VEJA MAIS

O Paysandu venceu a Chapecoense por 2 a 1 no último domingo, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Horas antes do embate, na segunda-feira (24), a delegação bicolor foi informada de que o voo havia sido cancelado por conta das questões do clima na região.

Os problemas com a mudança repentina do clima em Santa Catarina foram levados em consideração pelo Papão antes do jogo. O clube chegou a Chapecó três dias antes do duelo para evitar atrasos e transtorno.

Ainda conforme o clube, após o cancelamento, a situação só foi resolvia às 0h30 desta terça-feira, após o gerente de futebol do Bicola, Carlos Henrique Carvalho, ir até o aeroporto para negociar com a companhia aérea.

Apesar do transtorno, a programação do clube segue a mesma. Nesta terça-feira os jogadores seguem descansando no hotel e às 16h de quarta-feira se reapresentam para os treinamentos e preparação para o jogo contra o Operário no próximo domingo (30), na Curuzu.