Em mais uma vitória do Paysandu fora de casa, Hélio destaca postura: 'Imprimimos o nosso ritmo'

Foi a segunda vitória seguida fora de casa, desta vez de virada. Diante da Chapecoense-SC, o Paysandu começou perdendo, mas ainda no primeiro tempo empatou com Leandro Vilela em um chutaço de fora de área. Na segunda etapa, veio o gol da vitória com Netinho, novamente em chute de fora da área. Dois golaços. Papão 2 a 1 em cima da Chape.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Hélio dos Anjos comentou sobre a recuperação da equipe antes do intervalo e a força do banco de reservas.

Para Hélio, o ponto a se destacar na vitória bicolor foi a mudança de postura da equipe. “O importante foi a gente conseguir reequilibrar dentro do jogo no primeiro tempo, nós pecamos muito com a bola no início do jogo, criou-se uma instabilidade na nossa saída de bola. Nós tomamos um gol aonde erramos na saída de bola. Naturalmente, ainda no primeiro tempo, imprimimos o nosso ritmo. Falei para eles no intervalo que se a gente aumentasse o ritmo, se a gente criasse mais intensidade, nós poderíamos ser felizes”, enfatizou.

O gol da vitória foi marcado por um jogador que veio do banco dos reservas, o volante Netinho. O técnico bicolor ressaltou que com ele não existe exclusividade. “Futebol é isso. Eu não gosto de trabalhar dando exclusividade para jogador. O mais importante, temos que salientar, que tem momentos e momentos. Quando eu voltei do intervalo, eu pensava em fazer uma substituição só, pois já tínhamos perdido uma no primeiro tempo e só tínhamos mais duas paradas. O Netinho tem entrado bem e dá para nós isso aí, nos dois jogos que ele entrou, ele bate muito bem na bola”, afirmou Hélio.

Ainda sobre o golaço marcado por Netinho, Hélio enfatizou que a competência do jogador prevaleceu. “Foi muito mérito do Netinho. Ele poderia ter batido no primeiro lance, mas ele fez aquela jogada de salão, desiquilibrou o marcador e fez o chute. Foi um belíssimo chute. Graças a Deus fomos felizes e ganhamos de um adversário dificílimo”, ressaltou o treinador.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Papão deixou a zona de rebaixamento e está momentaneamente na 13ª posição da Série B, com 15 pontos conquistados.

PRÓXIMO JOGO

A equipe bicolor volta a campo no domingo (30), contra o Operário-PR, na Curuzu, pela 13ª rodada. A partida terá transmissão da Rádio Liberal e cobertura lance a lance de Oliberal.com.