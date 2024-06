Com dois golaços, Paysandu vira pra cima da Chapecoense-SC e volta a vencer na Série B

O Paysandu venceu a Chapecoense-SC por 2 a 1, neste domingo (23), e voltou a somar três pontos na Série B do Brasileirão. O placar, no entanto, foi construído com bastante esforço do lado bicolor e foi marcado por golaços. O time alviceleste saiu perdendo, com gol de Marcinho, mas virou o jogo com tentos de Leandro Vilela e Netinho, em chutes de fora da área.

Com o resultado, o Papão sai da zona de rebaixamento e fica, momentaneamente, na 13ª colocação, com 15 pontos conquistados. A equipe bicolor, porém, pode perder lugares na classificação, já que a rodada da Série B termina apenas na terça-feira (26).

O próximo compromisso do Paysandu na Segundona será no domingo (30), às 16h, contra o Operário-PR, pela 13ª rodada. A partida está marcada para ocorrer no estádio da Curuzu, em Belém.

VEJA O JOGO LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Paysandu x Chapecoense-SC, Série B do Brasileirão (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

O primeiro tempo foi marcado pela insistência do ataque bicolor. Diante de uma Chapecoense bastante reativa, o time de Hélio dos Anjos precisou achar opções para furar a defesa adversária e marcar gols. Num primeiro momento, a estratégia adotada pareceu ser a menos eficaz, mas uma mudança de posicionamento de alguns jogadores antes do intervalo fez com que o Papão ganhasse fôlego na partida.

A Chapecoense, apesar de estar jogando em casa, tinha o contra-ataque como principal estratégia para marcar. Além disso, atuações inconstantes de Quintana e Wanderson na zaga, sobretudo na saída de bola, ajudaram o Índio Condá a produzir boas chances e tirar o zero do marcador, logo aos 16 minutos. Após bote errado de Quintana, Giovanni Augusto achou Marcinho, dentro da área, que driblou o goleiro e abriu o placar com um belo gol.

Mesmo atrás do placar, o Paysandu tinha mais volume de jogo. A equipe rondava a área adversária, mas era pouco eficaz nas finalizações. O time alviceleste insistia na bola aérea, que era facilmente cortada pela zaga da Chape. Ao perceber isso, Hélio dos Anjos instruiu o time a trabalhar mais a posse pelo meio, sobretudo na entrada da área, o que deu certo.

O Paysandu passou a mandar no jogo na reta final da primeira etapa e foi recompensado. Já aos 45 minutos, Jean Dias achou Leandro Vilela na entrada da área, que mandou um bonito chute no ângulo para igualar o marcador. O bom momento e o gol fizeram com que a equipe bicolor descesse ao vestiário com ânimo em alta, já pensando numa possível virada.

Segundo tempo

Paysandu x Chapecoense-SC, Série B do Brasileirão (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

Um amasso. Assim pode ser classificado o segundo do tempo do Paysandu na Arena Condá. A equipe bicolor dominou as ações na etapa final de jogo e conseguiu virar o placar faltando poucos minutos para o apito final. O volante Netinho, que já havia se destacado na partida contra o CRB-AL, semana passada, voltou a ser protagonista.

O Paysandu começou atacando desde os primeiros minutos do segundo tempo. Sobretudo em jogadas originadas pelas laterais do campo, o Papão impõs um ritmo de jogo frenético à Chape e se tornou a equipe mais perto de marcar. As finalizações alvicelestes, no entanto, não entravam no gol por falta de capricho ou por boas defesas do goleiro Matheus Cavichioli, da Chape.

Conforme o tempo ia passando, a ansiedade foi tomando conta do elenco bicolor. Apesar do enorme volume de jogo, o time não conseguia balançar. O nervosismo, no entanto, teve fim nos minutos finais. O volante Netinho, que havia jogado bem diante do CRB-AL e vinha fazendo uma boa partida, acertou um belo chute de fora da área, aos 37 minutos, e virou o placar.

No restante do jogo, o Paysandu mais trabalhou para evitar sustos do que para ampliar o marcador. Apesar disso, quase a equipe bicolor sofre o empate, em jogada errada de Michel Macedo que ia marcar contra. Apesar disso, o Papão conseguiu segurar o resultado e garantir mais três pontos na tabela.

Ficha técnica

Chapecoense 1 x 2 Paysandu

Série B do Campeonato Brasileiro

12ª rodada

Data: 23 de junho de 2024

Hora: 16h

Local: Arena Condá, em Chapecó

Arbitragem: Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR)

Auxiliares: Fernanda Kruger (MT) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Gols: Marcinho 12'/1T (CHA); Leandro Vilela 45'/1T e Netinho 37'/2T (PAY)

Cartões: Tarik, Auremir e Thomás (CHA); Leandro Vilela (PAY)

Cartões vermelhos: Não houve

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Maílton, Habraão, Bruno Leonardo e Mancha; Tarik, Auremir (Rodrigo Endrio) e Carvalheira (Walterson); Thomás (Thayllon), Giovanni Augusto (Marlone) e Marcinho (Rubens). Técnico: Humberto Louzer.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson (Michel Macedo), Quintana, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Bryan Borges) e Juninho (Netinho); Esli García (Edinho), Jean Dias (Val Soares) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.