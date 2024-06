VÍDEO: Paysandu posta TBT de vitória na Curuzu com gol de Eduardo Ramos, ídolo do Remo

O Paysandu encara a Chapecoense-SC, no próximo domingo (23), às 16h, na Arena Condá, na cidade de Chapecó (SC), pela 12ª rodada da Série B. Esse será o terceiro confronto entre as equipes na história. Como hoje é quinta-feira, o Papão publicou um famoso “TBT” em suas redes sociais, de uma vitória em cima da Chape, em 2013, na Curuzu. O fato curioso é que um dos gols foi marcado pelo ex-jogador Eduardo Ramos, que saiu do Paysandu para se tornar ídolo do Remo. Assista:

VEJA MAIS

A partida ocorreu na Curuzu e o Paysandu venceu a Chapecoense pelo marcador de 2 a 1. Os gols do Paysandu foram marcados por Yago Pikachu, de cabeça e também por Eduardo Ramos, que era o Camisa 10 do Papão na temporada 2013. Pelo Paysandu, Eduardo Ramos conquistou o título do Parazão e fez 57 partidas pelo clube, marcando nove gols. Nesta mesma temporada o Paysandu acabou sendo rebaixado para a Série C e Eduardo ramos “atravessando” a avenida Almirante Barroso para se tornar o dono da Camisa 33, ação de marketing feita pelo Remo para anunciar o jogador.

Eduardo Ramos em sua última passagem pelo Remo (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

VEJA MAIS

Já pelo Remo, Eduardo teve seis temporadas, com dois títulos do Parazão e dois acessos, um da Série D para a C e outro da C para a B. Eduardo Ramos ainda jogou pela Tuna Luso Brasileira em 2021, após saída conturbada do Remo. O ER-33 encerrou sua carreira no ano passado, aos 37 anos, atuando pelo Serra Branca-PB.